Der er ingen til at spørge om hjælp, når du står i butikken midt om natten.

Til gengæld kan du få det, du har brug for, på alle tider af døgnet. Det er tanken bag et nyt butikskoncept, som er på vej til at åbne i Norge, skriver Finans.

Den nye butikskæde Alltimat 24–syv vil åbne den første butik inden året er omme. Herefter er planen at åbne 10 dagligvarebutikker i landet inden begyndelsen af 2022 og derefter minimum 60 butikker inden for fem år.

Butikkerne skal alle være ubemandede, og så skal de være åbne døgnet rundt.

Fremover kan norske kunder foretage indkøb via mobiltelefonen på alle tider af døgnet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fremover kan norske kunder foretage indkøb via mobiltelefonen på alle tider af døgnet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Når man skal ind i forretningen, skal man registrere sig med sit BankID via sin telefon. Derefter finder man selv sine varer, scanner og betaler for dem. Fuldstændig uden hjælp eller assistance fra butikspersonale.

Inspirationen er hentet fra Sverige, hvor man allerede er i gang med at indføre lignende koncepter. I Danmark har Bilka også tidligere forsøgt sig med at holde døgnåbent, men efter to år droppede de konceptet, fordi det ikke kunne betale sig.

Det satser man på, det kan i Norge, og foruden den store tilgængelighed, så skal butikkerne også bidrage til et bedre miljø.

»Mindre udslip og slitage på vejene, fordi indbyggerne ikke behøver at rejse så langt for at handle det mest nødvendige. Mindre transport ved at ønske lokale landmænd og producenter velkommen til at tilbyde ferske produkter i vores butikker. I fremtiden har vi et mål om, at hver butik skal være selvforsynende med elektricitet,« skriver butikskæden i jobopslaget.

Også i USA eksperimenterer man med selvbetjeningsbutikker. Her er det Amazon, der står bag, hvor kamerateknologi og sensorer kan spore, hvilke varer kunderne lægger i kurven. På den måde trækkes betalingen automatisk, når kunderne forlader butikken.