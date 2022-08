Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi tror, ​​vi kommer til at bringe en bil på markedet, som kunderne ikke så komme.«

Sådan fortæller Tim Kuniskis, der administrerende direktør i Dodge, ifølge CNN Business og tilføjer:

»Men de kommer helt sikkert til at høre denne komme.«

Bilgiganten, der er kendt for at skabe biler med store og kraftige V8-motorer, har nemlig givet sig i kast med at erstatte modellerne Charger og Challenger, der har benzinmotorer, med en eldreven model. Nogle helt særlige kendetegn vil de dog ikke give afkald på.

Tim Kuniskis foran den nye Dodge Charger Daytona SRT. Foto: BILL PUGLIANO Vis mere Tim Kuniskis foran den nye Dodge Charger Daytona SRT. Foto: BILL PUGLIANO

Den kommende elbil, som får navnet Charger Daytona SRT, vil nemlig indeholde både gearkasse og et udstødningsrør, der sørger for, forbipasserende ikke er i tvivl om dennes tilstedeværelse.

Intet af det er nødvendigt i en elbil, men folkene bag Dodge mener, at deres kunder ikke nødvendigvis leder efter det, der er streng nødvendigt, men i stedet leder efter spænding.

Charger Daytona vil derfor blive udstyret med kunstig lyd, der kan ramme op til 126 decibel, hvilket kan sammenlignes med volumen ra en rockkoncert.

I stedet for højttalere vil lyden blive skabt af pulserende luft, der bliver presset gennem forskellige rør og kamre. På den måde vil lydniveauet stige, når hastigheden stiger.

Charger Daytona forventes at komme i salg i 2024.