Flere detailkæder melder sig nu klar til at genåbne de butikker, som ikke ligger i storcentre.

Tirsdag åbnede butikskæden Bahne ni af sine butikker op for handel med tæpper og gryder, og nu følger flere andre butikskæder trop, skriver Finans.dk.

»De få af vores medlemsbutikker, som hele tiden har haft åbent, melder, at der faktisk op til påskedagene var en rimelig pæn handel. Så vi vælger nu at åbne de af vores butikker, der ikke ligger i centrene. Vi håber derfor, at der meget snart kan åbnes alle steder,« siger adm. direktør Frank Siim Sørensen i Shoe-d-Vision som er kædekontor bag Skoringen med 100 danske butikker til Finans.dk.

Bahne var blandt de første til at genåbne efter at have været lukket ned i næsten en måned.

'Danmark er så småt ved at åbne op igen. Alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og det er blevet hverdag. Derfor synes vi, det er rigtig at åbne vores strøgbutikker nu. Og vi glæder os!,' lød det på kædens profil.

Også herretøjskæden Mr har valgt at genoptage handlen i de butikker, der ikke er tvangslukkede fordi de ligger i indkøbscentre, oplyser adm. direktør Frank Skovgaard til Finans.dk.

Handelsforeningerne KBH – Commerce & Culture og Handel Silkeborg oplyser til mediet, at de arbejder på at få strøgbutikker til at åbne i København og Silkeborg.