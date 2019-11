Tirsdag blev Disneys længe ventede streamingtjeneste Disney+ lanceret i USA.

Men det er ikke sket helt uden problemer. Abonnenter på den nye tjeneste har haft rigtig svært ved logge på tjenesten, som flere har spået til at få enorm succes.

Det skriver blandt andet Forbes og CNN Business.

Nogle abonnenter bliver mødt af en fejlmeddelelse, hvor den kendte animerede figur 'Vilde Rolf' eller 'Mickey Mouse' og 'Pluto' fortæller, at det ikke er muligt at få adgang til tjenesten.

Man bliver bedt om at forsøge igen senere, og man får ikke at vide, hvad der er galt.

Andre brugere fortæller, at de kommer ind på selve tjenesten, men de kan ikke afspille nogle af de populære titler.

»Efterspørgslen på Disney+ har oversteget vores høje forventninger. Vi er glade for den overvældende respons, og vi arbejder på højtryk for at løse problemerne. Vi sætter pris på jeres tålmodighed,« siger en talsmand for Disney+ i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Forbes journalist Erik Kain fortæller, at han og en række andre brugere har fået en besked om, at deres konti er blevet ændret.

Han modtog to af disse e-mails i løbet af natten, hvorefter han følte sig nødsaget til at ændre sin adgangskode. Det er endnu ikke opklaret, om der er tale om hacking eller en fejl i systemet.

Det forventes, at danskere får adgang til tjenesten inden året er omme eller i starten af 2020. Her må man håbe, at lignende problemer er løst.

Når man endelig får adgang, er det muligt at vælge mellem 30 originale serier og 500 film. Der er eksempelvis tale om den første liveaction Star Wars-serie 'The Mandalorian'.