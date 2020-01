Danmark og de øvrige nordiske lande får mulighed for at se film og serier på Disney+ til sommer.

Snart får danske seere mulighed for at tegne abonnement på streamingtjenesten Disney+, der indtil nu kun har været tilgængelig i USA, Canada, Holland, Australien og New Zealand.

Disney+ lanceres i Danmark og de øvrige nordiske lande i sommeren 2020, fremgår det af en pressemeddelelse fra streamingtjenesten.

Et månedligt abonnement vil koste danske seere cirka 52 kroner, mens man også kan betale for ét år af gangen til en pris på cirka 523 kroner.

Andre EU-lande som Frankrig, Tyskland og Spanien får adgang til tjenesten lidt før de nordiske lande. De vil således allerede få adgang 24. marts.

Disney+ blev lanceret i efteråret 2019 som det seneste skud på stammen inden for streaming, hvor også Netflix, HBO og mange andre tjenester tilbyder film og serier, som man selv kan streame.

Disney+ rummer ifølge mediet Variety over 500 film og 7500 serieepisoder.

Streamingtjenesten samler Disneys indhold fra blandt andet Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Det er blandt andet populære film som "Løvernes Konge", "Frost", og "Star Wars", som seere nu kan få adgang til.

Ifølge pressemeddelelsen vil alt nyproduceret indhold fra Walt Disney Studios fremover ikke være tilgængeligt på andre streamingtjenester end Disney+.

/ritzau/