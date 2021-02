Coronapandemien har haft store omkostninger for Disney, viser regnskab. Heldigvis er Disney+ en succes.

Walt Disney kom bedre ud af første kvartal end ventet. Det viser underholdningsgigantens seneste kvartalsregnskab torsdag.

Det skyldes, at Disneys streamingtjeneste, Disney+, har kompenseret for dele af det enorme tab, som det har kostet selskabet at måtte lukke flere af sine forlystelsesparker og filmstudier rundt omkring i verden som følge af coronapandemien.

Disney har et skævt regnskabsår, som ikke følger kalenderåret.

I kølvandet på torsdagens kvartalsregnskab steg Disneys aktier næsten to procent i de udvidede handelstimer.

Coronapandemien har tvunget Disney til at lukke sine forlystelsesparker i den amerikanske delstat Californien og i Hongkong, ligesom at antallet af gæster i andre parker er blevet kraftigt reduceret.

Samtidig har Disney måtte udskyde udgivelserne af flere store film, eftersom mange biografer rundt om i verden fortsat er lukkede.

Investorerne har dog hilst succesen med Disneys streamingtjeneste, Disney+, der konkurrerer med blandt andet Netflix, velkommen. Per 2. januar i år havde Disney+ nået 94,9 millioner abonnenter, oplyser virksomheden.

Driftstab fra forlystelsesparker og forbrugerprodukter er opgjort til 119 millioner dollar svarende til knap 730 millioner kroner. Året før havde Disney et overskud på 2,52 milliarder dollar eller godt 15 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters