Disney World i Florida har planer om at åbne den 11. juli, og i Californien vil de åbne den 17. juli.

Men det vil de ansatte i forlystelsesparkerne sætte en stopper for.

Det skriver Reuters.

Kritikken fra de ansatte lyder på, at det er for tidligt og for risikabelt at åbne, da der fortsat er udbredelse af covid-19 i USA.

Over 7000 medarbejdere har fysisk skrevet under på, at genåbningen i Florida skal udskydes, og fagforeninger i Disneyland Californien har sendt breve til guvernøren, hvor de også skriver, at de ikke synes, at det er sikkert nok.

I en online underskriftsindsamling har i alt 49.500 opfordret forlystelsesparken til at holde lukket og udskyde genåbningen.

Siden Disneys forlystelsesparker lukkede i januar har selskabet frem til marts måned tabt over en milliard dollar.

Lukningen det sidste halve år betyder, at Disney kommer ind på en plads som nummer 17 over de børsnoterede amerikanske selskaber, der har tabt mest markedsværdi under coronakrisen.

I Shanghai har man åbnet op for Disneyland, og i Paris har man planer om at genåbne den 15. juli.