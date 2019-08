Trods rekordindtjening fra en stribe biografsællerter skuffede underholdningskæmpens kvartalsregnskab.

Disney-aktien falder trods store biografsucceser, der satte indtjeningsrekord.

Det viser koncernens regnskab for tredje kvartal, der blev offentliggjort tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Disney havde et overskud på 1,4 milliarder dollar, svarende til 9,3 milliarder kroner. Det var dog lavere end forventet og markant lavere end sidste år, og det fik aktien til at falde med over tre procent.

Koncernen kan dog glæde sig over, at omsætningen steg med hele 33 procent til 20,2 milliarder dollar, svarende til 134,5 milliarder kroner.

Den stigende omsætning kommer på baggrund af meget stærke salgstal fra flere af selskabets største biografsællerter.

Det lavere overskud i kvartalsregnskabet skyldes blandt andet Disneys opkøb af flere film- og tv-aktiver fra konkurrenten 21st Century Fox.

- Det skal tages med i vurderingen, siger Disneys administrerende direktør, Bob Iger i en pressemeddelelse.

Han peger på, at man er i færd med at "integrere aktiverne og forstærke" Disneys position.

Han hæfter sig ved, at selskabet har tjent mere end otte milliarder dollar, svarende til 53 milliarder kroner, i billetsalg på en stribe biograffilm.

Det er blandt andet filmene "Avengers: Endgame", "Aladdin", "Captain Marvel" og "Toy Story 4", der har givet vind i sejlene.

"Avengers: Endgame" slog i juli måned rekorden for mest indbringende film nogensinde - hele 2, 8 milliarder dollar blev der tjent på den seneste film i "Avengers"-serien. Det svarer til godt 18,7 milliarder kroner.

Det lavere overskud skyldes også, at koncernen så færre gæster i sine hjemlige forlystelsesparker i USA, oplyser Disney.

/ritzau/