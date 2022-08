Lyt til artiklen

196 sider lagde SAS frem for konkursretten i New York. Med argumenter for, at et omstridt lån skulle godkendes.

På den allersidste side afslører et diskret dokument, hvor grelt det står til for det hæderkronede flyselskab.

Dokumentet viser SAS' budget fra starten af august til slutningen af oktober, skriver Børsen.

Og det er skræmmende læsning.

SAS har sikret sig tilsagn fra det amerikanske finanshus Apollo Global Management om et lån på omkring 5,1 milliarder kroner. Lånet er omstridt – både på grund af de høje renter og de vilkår, luftfartsselskabet måtte acceptere.

Men det diskrete dokument viser, at lånet er absolut nødvendigt. Ja, livsvigtigt.

Her fremgår det, at SAS midt i august har lidt over 3,5 milliarder kroner på kistebunden. Om blot to måneder forventer SAS, at over halvdelen af de penge er forsvundet.

Luftfartsselskabet regner med at have indtægter for omkring 5,6 milliarder kroner frem til udgangen af oktober – men udgifterne ventes at løbe op i 7,7 milliarder kroner.

Dermed vil der blot være omkring 1,4 milliarder kroner SAS' pengekasse, når oktober bliver til november.

SAS' egne rådgivere tøver da heller ikke med at slå rød alarm.

»Uden finansiering vil SAS' kassebeholdning inden for de næste få måneder falde under den minimumstærskel, hvor det er trygt at drive virksomheden,« lyder det fra John Luth, som er toprådgiver for SAS' finansrådgiverfirma Seabury.

Han oplyser ifølge Børsen også, at SAS måtte gå med til at tage pant i alle luftfartsselskabets aktiver for overhovedet at sikre sig et lån. Og at kun Apollo Global Management ville gå med til et redningslån, som senere kan veksles til aktier i det kriseramte luftfartsselskab.

Ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank kan lånet og den kommende kapitalforhøjelse, som sættes i værk i den forbindelse til at gøre ondt på SAS' nuværende aktionærer. Det kan du læse mere om HER.

Jacob Pedersen, som følger luftfartsbranchen tæt, mener også, at det konkurstruede SAS kommer til at slås med et andet problem i løbet af de kommende måneder.

»Et er det økonomiske tab. Noget andet er, hvordan man genvinder tilliden fra fritidsrejsende, som har masser af andre muligheder end SAS, når de skal ud at flyve,« sagde han kort efter, at SAS havde indgået en ny overenskomst med sine piloter og dermed fik afsluttet en to uger lang pilotstrejke.