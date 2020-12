Discountkæden Lidl kaster en millioninvestering efter sine danske butikker, og nu står hele 133 forretninger til at blive ombygget.

I samme omgang har kæden sat sig for at fokusere mere på danske fødevarer.

Det skriver Finans.

Ombygningen kommer efter et rekordsalg i 2020. Coronakrisen med nedlukninger, hjemmearbejde og tvangslukkede restaurationer, barer og cafeer har simpelthen været en god forretning for Lidl.

»Vi lukker først regnskabsåret til februar, men det har været et godt år for os med salgsvækst og vundne markedsandele. Den kommende periode skruer vi op for investeringerne i butikkerne, der skal indrettes efter et helt nyt og moderne koncept,« siger adm. direktør Dirk Fust, Lidl Danmark.

Han forsikrer dog, at Lidl er og bliver en discountkæde, selvom koncept og sortiment ændres og udvides.

Der vil altså være nogle flere danske varer på hylderne, men du vil stadig kunne finde produkter fra Lidls internationale kollegaer, som du hele tiden har kunnet.

Ud over renoveringen af både varer på hylderne og butikkerne, så udvider Lidl også. Kæden har nemlig en plan om at vokse med 10 nye butikker årligt.