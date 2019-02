Usikkerheden omkring brexit fører nu til, at Discovery Networks overvejer at flytte sine sendetilladelser.

Tv-producenten Discovery Networks har søgt om at få sine sendetilladelser flyttet fra Storbritannien til Tyskland.

Det skyldes virakken omkring brexit, oplyser Discovery Networks Danmarks kommunikationschef, Casper Felt.

- På grund af den usikkerhed, der er i Storbritannien, så overvejer vi at rykke vores licenser til at sende tv til nogle europæiske lande fra Storbritannien til Tyskland.

- Vi har ansøgt om licenser, men vi følger situationen i Storbritannien tæt, og den endelige beslutning er ikke taget endnu, siger Casper Felt.

Discovery Networks står blandt andet bag tv-kanalerne Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Discovery Channel, Eurosport 1 og 2 samt Animal Planet.

Hvad det er, TV-stationen frygter ved et brexit, vil kommunikationschefen dog ikke svare på.

Om en eventuel registrering af licenserne i Tyskland, frem for i Storbritannien som i dag, vil få nogen konsekvenser for Discoverys arbejdspladser eller udsendelser i Danmark, er ligeledes uvist.

- Man kan sige, at som det er i dag, sender vi jo allerede tv i Danmark med licenser fra et andet land. Og vi søger om licenser til at sende tv i blandt andet Danmark.

- Men jeg kan ikke kommentere, om det vil have nogen konsekvenser for danske TV-kunder eller arbejdspladser, siger kommunikationschefen.

Ifølge mediet Broadband TV News, har Discovery Networks søgt om sendetilladelser til i alt 19 internationale tv-kanaler hos medietilsynet i Bayern, BLM.

/ritzau/