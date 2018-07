Hver supermarkedskæde har sine egne mærker - de såkaldte private labels. Det gælder også både Lidl og Netto.

Men i ugens tilbudsavis for Netto er der noget, der er gået helt galt.

Discountkæden har tilbud på 1 kg. nakkekoteletter af mærket Velsmag, der kun forhandles i Netto. Problemet er bare, at billedet viser nogle koteletter af mærket Vilstrupgård, der ellers forhandles i Lidl.

Det fik lørdag Lidl til at drille konkurrenten på Facebook.

'Kære NETTO. Vi ved godt, at vores danske Vilstrupgård-udskæringer er gode - men de kan altså kun købes i Lidl. Gør som Netto! Køb ind i Lidl.'

Opslaget har høstet masser af likes og delinger - og det har Nettos svar også.

'Man må jo hjælpe, hvor man kan. Se med i næste uge, hvor vi reklamerer for chips fra Fakta,' lyder svaret fra kæden.

Kommunikationsmedarbejder i Salling Group, Kasper Reggelsen, fortæller til B.T., at fejlen er opstået hos en leverandør, der har lagt et forkert billede ind i databasen.

»Det er desværre misset i korrekturen. Det er selvfølgelig en ærgerlig fejl, men vi er glade for, at vi folk har taget det med et stort smil,« siger han.