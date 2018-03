Aldi vil have flere kunder i butikken, og derfor introducerer de nu - for første gang i 40 år - tilbud.

Det skriver Finans.

Selvom det er billigt at handle i Aldi, efterspørger kunderne flere tilbud. Det viser en række interne kundeundersøgelser, som discountkæden har foretaget. Derfor har man nu besluttet at indføre noget, som samtlige danske dagligvarebutikkers har haft i årevis - tilbud.

»Vi har i flere undersøgelser set, at forbrugerne ikke i tilstrækkelig grad vurderer, at vi har de bedste tilbud. Vi er beviseligt billigst, når vi taler faste priser på dagligvarer, og det vil vi fortsætte med at være. Men de danske forbrugere efterspørger flere tilbud, og det vil vi gerne lytte til,« siger Thomas Bang, der er vicedirektør i Aldi Danmark til mediet.

Dermed bliver det første gang i 40 år, at man ville kunne se røde tilbudsskilte i den tyske discountkæde. Tidligere har Aldi nemlig opretholdt et princip om at tilbyde faste lave priser - ikke tilbudspriser.

Discount-krig

Da Aldi åbnede i Danmark i slutningen af 1977, var det den eneste rigtige discountkæde på markedet, men siden da er der kommet andre som Netto, Rema 1000, Fakta og Lidl til. Derfor er der opstået en discount-krig mellem kæderne, hvor konkurrencen om kunderne er blevet intensiveret.

Ifølge Bruno Christensen, ekspert i detailhandel, er den nye prispolitik en del af Aldis udspil i discountkrigen.

»Hidtil har politikken været lave priser hver dag, og selvom den danske kultur er til lave priser, ønsker kunderne også en afveksling i, hvilke produkter man kan gøre en god handel på. Derfor er tilbud nødvendigt, hvis man vil gøre sig gældende som dansk dagligvarebutik,« siger han til BT.

At der skulle gå 40 år, inden discountkæden valgte at ændre sin politik, mener Bruno Christensen beror sig på, at det først er for nyligt, der er blevet skiftet ud i ledelsens hos dicountkæden.

»De oprindelige stiftere af Aldi er først døde indenfor de seneste par år, og der er kommet en ny ledelse, som har indset, at det at stå fast på en politik, som måske var god tilbage i årene ikke nødvendigvis ikke holder i dag.«

Ændringerne skyldes blandt andet den nye direktør, Finn Tang, der har planer om at investere mange penge i at opgradere og modernisere de mange butikker.