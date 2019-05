Ambu-aktien lukker med et fald på 20,4 procent fredag, efter at medicovirksomheden overraskende skiftede topchef Lars Marcher ud med Juan-José Gonzales.

Det står klart, efter at handlen på Københavns Fondsbørs lukkede fredag klokken 17.

Dermed står en aktie nu i 140 kroner, hvilket svarer til et værditab på 7,8 milliarder kroner for hele selskabet.

Selskabets samlede værdi er fortsat godt 30 milliarder kroner.

Aktiens frie fald blev udløst af et direktørskifte i Ambu fredag.

Her blev Lars Marcher, der har været direktør i ti år, skrottet og erstattet af amerikanske Juan-José Gonzalez.

Lars Marchers tid ved Ambu har været kendetegnet ved en voksende omsætning og stigende indtjening.

Derfor lå et skift ikke i kortene ifølge Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker hos Sydbank.

»For mig er det en kæmpe stor overraskelse,« siger han.

»Han har taget dem fra stort set ingenting til der, hvor de er nu.«

»Den resultatfremgang, som Ambu har haft gennem årene, og som har affødt en særdeles lukrativ gevinst for investorerne, er personificeret ved Lars Marcher.«

Berlingske Business erfarer fra kilder, at Marcher var blevet for egenrådig, hvilket i sidste ende blev for meget for bestyrelsen.

Ifølge avisens oplysninger forlader Marcher virksomheden med aktieoptioner samt en løn og bonus i opsigelsesperioden på i alt 305 millioner kroner.

Berlingskes oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

Ambu producerer udstyr til hospitaler.

Efter at have været børsnoteret siden 1992 er selskabets aktiekurs steget voldsomt de seneste år.

I 2018 blev Ambu en del af C25-indekset over de mest værdifulde og mest handlede aktier på den københavnske fondsbørs.

Selskabet har under Lars Marchers ledelse haft held med at kaste sig ud i at producere endoskoper, der bruges til kikkertundersøgelser.

Her har Lars Marcher bevæget Ambu som de første ind på markedet for engangs-endoskoper. Det har særligt været effektivt, fordi de mindsker risikoen for urene redskaber.

Fremover skal Ambu begynde at konkurrere på blandt andet det amerikanske marked.

Her har Ambu-bestyrelsen valgt at skille sig af med det sikre kort til fordel for Juan-José Gonzalez, der ifølge Søren Løntoft Hansen ved første øjekast har et flot cv.

Han skal forsøge at efterligne Lars Marchers succes.

/ritzau/