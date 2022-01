Efter 11 år på posten er det slut.

Bestyrelsen i Royal Greenland og Mikael Thinghuus har aftalt, at han fratræder sin stilling i løbet af sommeren 2022.

Det fremgår i en pressemeddelelse fra selskabet.

Mikael Thinghuus har således været en del af det store grønlandske selskab med dansk hovedsæde i Aalborg siden årsskiftet 2010/2011. På daværende tidspunkt tiltrådte han, hvor Royal Greenland befandt sig i en dyb krise såvel finansielt som strategisk, skriver selskabet selv.

Mikael Thinghuus, adm. direktør i Royal Greenland Foto: Royal Greenland Vis mere Mikael Thinghuus, adm. direktør i Royal Greenland Foto: Royal Greenland

Og med Michael Thinghuus's ankomst blev skuden vendt og over en bred kam blev det vendt til en stribe overskud, blandt andet gennem frasalg af en lang række af de aktiviteter, Royal Greenland drev i 2011.

»Jeg har i endog meget høj grad nydt at arbejde i en lidt større sags tjeneste,« udtaler hovedpersonen selv og fortsætter:

»Dels fordi dét at producere sunde fødevarer af tårnhøj kvalitet er meget meningsfyldt; dels fordi Royal Greenland er så helt afgørende for det grønlandske samfund og Selvstyre; og dels fordi Royal Greenland både i og uden for Grønland er en førende virksomhed i vores branche i forhold til både biologisk og social bæredygtighed.

I samme pressemeddelelse meddeler selskabets bestyrelsesformand Niels de Coninck-Smith, at man har indledt en proces, der skal finde efterfølgeren.

I den mellemliggende fase vil Mikael Thinghuus være direktør frem til en afløser er på plads.

Royal Greenland er blandt andet Kongelig Hofleverandør og en af verdens største producenter af koldtvandsrejer