Forsyningsselskabet Hillerød Forsyning har fyret direktør Søren Støvring.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Hillerød Forsyning oplyser, at beslutningen om at fyre Søren Støvring er truffet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen hurtigst muligt iværksætter processen med at finde en ny administrerende direktør.

Indtil da har afgående direktør Søren Støvring indvilliget i at hjælpe organisationen.

»Der er intet i denne beslutning, der ændrer på den strategi eller de mål, som Hillerød Forsyning har på de enkelte forsyningsområder, ligesom alle nuværende og planer og projekter fortsætter som hidtil,« siger bestyrelsesformand Klaus Markussen og tilføjer:

»Derfor vil jeg også gerne sige Søren Støvring tak for indsatsen, ligesom jeg er glad for, at han vil hjælpe os i denne overgangsperiode.«

Fyringen af Søren Støvring kommer ifølge Finans efter en turbulent tid, hvor den kommunaltejede virksomhed blandt andet har fået massiv kritik for at betale store millionbelønninger til den øverste ledelse.

Mediet beskrev i oktober Søren Støvrings lønpakke, der i 2020 lyder på 1,9 millioner kroner inklusiv firmabil og pension.