Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter lige godt fem et halvt år er det slut.

»Det var og er noget af et chok. Og en beslutning, som jeg nok aldrig helt kommer til at se det fornuftige i,« lyder det fra Christian Bach.

Han forlag på Facebook, at han i sidste uge med øjeblikkelig virkning er blevet fyret som direktør for Danmarks største børne- og ungeforlag Carlsen.

Det skyldes ifølge Christian Bach »uenigheder om forlagets fremtidige ledelsesstruktur.«

Forlaget Lindhardt og Ringhof, som Carlsen er en del af, bekræfter over for Kulturmonitor, at der er tale om en afskedigelse.

Christian Bach offentliggjorde sit ufrivillige farvel inden weekenden, men beslutningen er tilsyneladende endnu dugfrisk, for på forlagets hjemmeside står han stadig opført som direktør, hvis man kigger efter.

Han har både haft rollen som forlagschef og altså senest som direktør i de fem et halvt år hos Carlsen.

»Jeg går ud af døren med rank ryg og hovedet højt. Jeg har givet alt, hvad jeg kunne,« skriver Christian Bach på Facebook:

»Nu trækker jeg lige vejret, ser mig omkring – og venter spændt på, hvad næste skridt på min vej bliver.«