Efter et år med økonomisk tab i Harboes Bryggeri forlader den mangeårige direktør Bernhard Griese sin post.

Den 1. september bliver der skiftet ud i toppen af ledelsen i Harboes Bryggeri, der har hovedkvarter i Skælskør på Sydvestsjælland.

Efter 39 år i spidsen for bryggeriet giver administrerende direktør Bernhard Griese således stafetten videre til sin datter Karina Harboe Laursen.

Det oplyser virksomheden i en meddelelse.

Annonceringen kommer samtidig med offentliggørelsen af Harboes Bryggeris regnskab for regnskabsåret 2018/2019.

Her fremgår det, at resultatet før skat blev et underskud på 10,3 millioner kroner mod et overskud på 4,5 millioner kroner året før.

Og efter skat udgjorde resultatet for 2018/2019 et underskud på 12,9 millioner kroner mod et overskud på 0,2 millioner kroner det foregående år.

Ifølge Harboes Bryggeri skyldes tabet en ekstraordinær nedskrivning på selskabets aktiviteter i Estland. Her har bryggeriet besluttet at nedskrive værdien af sin investering i datterselskabet AS Viru Ölu med 11,5 millioner kroner.

