Lasse Nybys torsdag aften blev mere travl, end han havde regnet med.

For som administrerende direktør i Spar Nord, begyndte folk at hive i ham, da det kom frem, at en af hans betroede medarbejdere, Ole Madsen, gennem 15 år havde svindlet banket for 20 millioner.

»Det er en utrolig ærgerlig sag og et kæmpe tillidsbrud. Jeg blev dybt chokeret, da det gik op for os, hvad der var sket,« siger Lasse Nyby til B.T.

Mistanken opstod i efteråret 2020, da Ole Madsen fratrådte sin stilling som direktør.

»Efter Ole stoppede, delte vi hans ansvar ud på flere og delte budgettet op, og der fandt vi nogle fakturaer, som ikke hørte hjemme,« siger Lasse Nyby.

Derfor inviterede han Ole Madsen ind til en samtale, hvor han erkendte, at fakturaerne tilhørte ham og var en del af et årelangt bedrageri.

»Det var en rigtig træls samtale, for det er rigtig ubehageligt at få bekræftet, at en medarbejder, som man har stolet på, har lænset banken for 20 millioner. Man spørger sig selv, hvordan kunne det ske,« siger Lasse Nyby og fortsætter:

»Og hvordan kan vi sikre, at det ikke sker igen.«

Derfor har banken sat gang i en række kontroller, som skal gøre det sværere at svindle i fremtiden. Han mener dog ikke, at banken burde have gjort mere, for at undgå, at svindlen kunne finde sted op til nu.

»Det er ikke vores ansvar, det, der er sket. Vi har haft kontroller, som alle har sagt god for. Man kan nok ikke gardere sig helt,« siger han.

Tror du, I ville have opdaget det, hvis Ole Madsen ikke var stoppet i banken?

»Det ville vi nok ikke på det tidspunkt. Men svindel har det med at blive opdaget.«

De 20 millioner blev taget drypvis fra 2005 og frem til Ole Madsen stoppede i Spar Nord.

Og Lasse Nyby har ikke store forventninger til, at de får dem igen.

»Vi har en kurator på sagen for at undersøge det. Men jeg tror ikke, der er noget særligt at hente. Heldigvis er det ikke kundernes penge, men bankens,« siger Lasse Nyby.

Derfor tror han heller ikke, at sagen kommer til at skade bankens forretning, selvom han er klar over, at deres omdømme har lidt et knæk.

»Selvfølgelig giver det ridser i lakken. Og jeg vil forfærdeligt gerne have været det foruden,« siger den administrerende direktør.