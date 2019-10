Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

En direktør for et mindre transportfirma blev i Arbejdsretten dømt til efterbetale 309.000 kroner i løn til chauffør. Men direktøren overførte, hvad der var i kassen til sin egen konto, umiddelbart før firmaet gik konkurs, skriver Fagbladet 3F.

Kravet blev blåstemplet af Arbejdsretten, og 3F vil nu have direktøren til lommerne, så chaufføren kan få sin løn. 3F’s juridiske sekretariat overvejer i øjeblikket, hvordan direktøren bedst kan retsforfølges.

Det gælder direktøren for Ro Bustrafik ApS i Solrød, der kørte flextrafik med blandt andet børn, syge og ældre for det offentlige.

Den samlede regning i Arbejdsretten til direktøren lyder på efterbetaling af 309.948, 93 kroner, bod til 3F på 62.000 kroner og endelig renter på 34.125,43 kroner.

Men Arbejdsretten konstaterede, at der ikke var en øre i konkursboet til at betale. Fordi direktøren 1. marts 2018 overførte 209.850 kroner fra RO Bustrafik ApS til sig selv personligt.

Det fremgår af sagens akter, at overførslen blev gennemført, umiddelbart før firmaet gik konkurs. Og at direktøren på det tidspunkt allerede var blevet præsenteret for 3F’s krav.

Forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe Jørn Hedengran er vred over, at direktøren er stukket af fra regningen.

- Han rammer chaufføren hårdt og sender regningen videre til Lønmodtagernes Garantifond.

Han oplyser, at kravet er forholdsvis højt, fordi arbejdsgiveren bad chaufføren om at arbejde mange timer til lav løn.

- Chaufføren stod i realiteten standby døgnet rundt, så der er tale om grov udnyttelse, pointerer Jørn Hedengran,

Sagen er lige nu til vurdering i 3F’s juridiske sekretariat.

- Vi mener, at direktøren har overtrådt konkursloven med sin pengeoverførsel. Vi overvejer nu, hvordan vi bedst kan retsforfølge direktøren og få pengene tilbageført, så chaufføren kan få sin løn, siger leder af 3F’s juridiske sekretariat Jena Juul Holm

Det har ikke været muligt at komme i telefonisk kontakt med direktøren for RO Bustrafik ApS Roberto Orsino, der heller ikke har svaret på mailspørgsmål om, hvordan han forholder sig i sagen.