Uggerhøj-koncernen, der har ni afdelinger med salg af biler i Nord- og Østjylland, har ansat 56-årige Flemming Thingbak i en nyoprettet stilling som kunde- og kommerciel direktør.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Flemming Thingbak har de seneste 17 år som direktør stået i spidsen for Danmarks største handelsstandsforening, Aalborg City, hvor hans opgave har været at markedsføre Aalborg som handelsby over for kunderne.

Nu er han ansat til at sætte kunderne endnu mere i fokus i Uggerhøj-koncernen, der i 2020 omsatte for 1,2 milliarder kroner.

Fra de ni afdelinger er der det seneste år blevet solgt i omegnen af 8.000 biler og serviceret flere end 100.000.

»Vi har et klart ønske om, at den digitale og fysiske oplevelse skal smelte bedre sammen i vores forretninger, og det er vi sikre på, at Flemming Thingbak er den rette person til at gå i front med,« siger administrerende direktør Sten Uggerhøj i forbindelse med ansættelsen, der er med virkning fra 1. maj.

Uggerhøj-koncernen har 300 ansatte.