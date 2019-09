Det blev kun til to uger i direktørstolen - for efter 14 dage valgte Henrik Broch-Lips at sige op hos organisationen 'Kunst På Arbejde'.

Han begyndte som direktør den 1. september, men allerede nu er det slut.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Til mediet forklarer Henrik Broch-Lips - der tidligere har været direktør for Kunsthal Nord i Aalborg og er kunstanmelder - at han ikke kan kommentere, hvorfor han valgte at sige op efter to uger, da han er bundet af sin kontrakt.

»Nu vil jeg glæde mig til på freelancebasis at fortsætte med at arbejde med den bedste, nonkommercielle og eksperimenterende nutidskunst. Hvor det giver mening, og jeg kan udnytte mine kompetencer bedst muligt,« siger han til Århus Stiftstidende.

Det bliver den tidligere kurator for kunstmuseet Aros i Aarhus og Brandts i Odense, Anna Krogh, der afløser Henrik Broch-Lips i direktørstolen.

Ifølge Aarhus Stiftstidende forklarer bestyrelsesformanden i 'Kunst på Arbejde', Lisbeth Heyde, til Kunsten.nu, at direktørskiftet skyldes et 'manglende match'.

Organisationen 'Kunst På Arbejde' er en non-profit forening, der indkøber og udlåner samtidskunst blandt danske arbejdspladser.