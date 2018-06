Selv om EU indfører told på en række amerikanske varer fredag, mærker kunderne først stigningen om måneder.

København. Danskere kan roligt gå ud og købe bukser fra Levi's og motorcykler fra Harley Davidson fredag, selv om EU indfører en såkaldt gengældelsestold på 25 procent på en række amerikanske varer.

Det oplyser Jens Birkeholm, administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Detail.

- Der ligger heldigvis varer i butikkerne allerede, og de bliver ikke ramt af det. Vi skal længere ud i fremtiden, hvor der skal bestilles nye varer, før tolden slår igennem, siger han.

Kunderne vil mærke tolden, der "absolut er i den høje ende", og "noget, man lægger mærke til i butikkerne", om nogle måneder, vurderer Jens Birkeholm.

EU's beslutning om told på nøje udvalgte amerikanske varer blev godkendt torsdag i sidste uge i Bruxelles.

Den blev gjort som svar på den amerikanske præsidents beslutning om nye toldsatser på stål og aluminium.

Regningen for det hele ender hos forbrugerne i sidste ende, mener Jens Birkeholm.

- Der er to veje, det her kan gå. Nogle forbrugere kan komme til at opleve prisstigninger på de amerikanske produkter, fordi tolden ruller direkte videre på forbrugerne. Det er dem, der kommer til at betale den.

- Den anden mulighed er, at virksomhederne vælger nogle andre produkter i stedet for de varer, der er ramt af tolden. Begge dele er efter vores opfattelse lige ulykkelige, siger han.

Hvis forbrugerne holder igen med at købe de varer, der får straftold, skader det butikkerne. Det samme kan ske, hvis butikkerne satser på at købe andre varer i stedet for de amerikanske, mener Jens Birkeholm

- Vi håber selvfølgelig, at EU og USA finder en fornuftig løsning, fordi det her går ud over virksomhederne og forbrugerne, siger han.

Gengældelsestolden vil ramme amerikansk eksport til en værdi af 21 milliarder kroner.

USA's told på europæisk stål og aluminium, der er på henholdsvis 25 og 10 procent, trådte i kraft 1. juni.

/ritzau/