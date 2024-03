Per Callesen, der er en del af Nationalbankens direktion, fratræder efter eget ønske.

For godt et år siden stoppede nationalbankdirektør Lars Rohde efter at have varetaget posten i ti år, og nu er turen kommet til et andet direktionsmedlem.

Per Callesen har efter 13 år i Nationalbanken ønsket at stoppe som direktør.

Han forlader ifølge en pressemeddelelse fra Nationalbanken jobbet, når hans afløser er fundet, men senest med udgangen af august.

- Efter 13 år på posten synes jeg, at tiden er inde til at overlade pladsen til nye kræfter, lyder det blandt andet fra 65-årige Per Callesen.

Fra og med 1. september skal han være en del af et projekt, der skal hjælpe med at forstå sammenhængen mellem makroøkonomi og økonomisk politik.

Det sker i et samarbejde mellem Nationalbanken og Københavns Universitet.

Per Callesen har tidligere været afdelingschef i Finansministeriet i en længere årrække, ligesom han har været eksekutivdirektør for Valutafonden (IMF) i Washington.

Nationalbankens direktion tæller foruden Per Callesen også Christian Kettel Thomsen og Signe Krogstrup.

/ritzau/