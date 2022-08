Lyt til artiklen

Den administrerende direktør hos Gyldendal, Morten Hesseldahl, fratræder sin stillingen ved udgangen af august.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Morten Hesseldahl forlader Danmarks største forlag ved udgangen af august.

»Jeg er glad og stolt over, at det med medarbejderne er lykkedes at etablere en forlagsforretning, der nu står på to sunde udgiverben – et uddannelsesben og et forlagsben,« siger han i meddelelsen.

Det er blandt andet en milliondyr lancering af en bogtjeneste, der ikke har leveret som håbet, som har fået bestyrelsen i forlaget Gyldendal til at skifte ud på posten som administrerende direktør, skriver Mediawatch.

Bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner oplyser også i en fondsbørsmeddelelse, at der netop har været uenighed om virksomhedens retning og skuffelse over de forretningsmæssige resultater.

Morten Hesseldahl har siddet som direktør siden 2018.

Bestyrelsen i Gyldendal går nu i gang med at finde en afløser.