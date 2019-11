En kvindelig direktør får nu forhøjet sin skattepligtige indtægt med over 5,7 millioner kr. Den største del af forhøjelsen skyldes, at retten i Glostrup har dømt hende til at betale skat af privat brug af et par dyre biler, som hendes selskaber ejede.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ændringen af hendes årsopgørelser gør, at hun kan komme til at betale over 3 millioner kroner i restskat. Hun er også dømt til at betale skat af privat brug af en sommerbolig i Spanien, som hendes firmaer også ejede.

Sagen mod kvinden følger efter andre tilfælde i den seneste tid, hvor erhvervsfolk må betale ekstra til det offentlige for deres dyre biler. Skattechef Mette Bøgh Larsen fra Danske Revisorer siger, at reglerne ikke er ændret, men at nogle direktører og andre nok synes, det er meget dyrt med beskatning af fri bil.

- I nogle sager er det oplagt, at de skal betale. I andre tilfælde som sagen i Glostrup er det ikke så ligetil, om der skal ske beskatning, siger Mette Bøgh Larsen.

Kvindens selskaber ejede blandt andet en Ferrari og en Lamborghini. Hun forklarede, at de havde stået i Tyskland, og hun derfor ikke kunne bruge dem.

Men det er skattevæsenet og retten i Glostrup ligeglad med. Reglerne siger, at hvis hun har haft muligheden for at køre i dem, så skal hun beskattes for rådigheden over dem. Og hun har ikke bevist, at hun ikke har kørt i dem, fastslår retten.

- I nogle sager der no mercy. Hvis der sidder en barnestol i bilen, eller der er hundehår på bagsædet, så er det svært at bevise, at bilen ikke er brugt privat, siger Mette Bøgh Larsen.

Kvinden var både direktør i selskabet og eneste ejer af det. Hun havde afløst ægtefællen som direktør.

Under sagen fortalte kvinden, at hun og manden var blevet skilt på grund af ”skatteproblemer”. Men de levede stadig sammen.

Kvindens advokat, Claus Kenneth Lund fra Kalundborg, oplyser, at hverken han eller klienten ønsker at sige noget om sagen.

En direktør kom tidligere i år i klemme med privat brug af både en Mercedes SUV og en Ferrari. Østre Landsret krævede beskatning af fri bil.

En anden sag fra i år handler om en Ferrari. Den var indregistreret i Sverige, men ejeren boede i Danmark. Skat krævede, at han skulle betale næsten 1 million kroner i dansk registreringsafgift, og det er nu godkendt af retten i Roskilde.

En tredje sag handler om en direktør med en Mercedes ML-350 varevogn. Han mente, den var indrettet sådan, at den ikke kunne bruges privat. Men det afviste Vestre Landsret, og han må betale.