80 millioner kroner ind kontoen og mulighed for yderligere 332 millioner.

Sådan ser situationen ud for Peter Lindblad, der er direktør og stifter af pensionsmægleren APC, som det går strålende for, skriver Finans.

Faktisk går det så godt, at den 56-årige direktør måske kan pensionere sig selv inden for en kort årrække.

»Jeg ville ikke have noget imod at gå på pension om fire år, men det kræver, at vi fortsætter vores succes. Ellers er det ikke sikkert, at Söderberg & Partners er interesseret. Vi skal fortsætte den trend, vi har,« siger Peter Lindblad til mediet.

Og netop firmaet Söderberg & Partners, der har med firmapensionsordninger at gøre, er vigtige, fordi selskabet 6. maj købte en aktiepost af Peter Lindblad til en værdi af 80 millioner kroner.

I handlen sikrede selskabet sig 49,9 procent af aktierne i APC og en forkøbsret på resten af Lindblads aktiepost, der udgør de resterende 50,1 procent af virksomheden, såfremt den udnyttes inden for fire år.

Hvis forkøbsretten tages i brug, kan Peter Lindblad ifølge mediet se frem til yderligere 332 millioner kroner på kontoen for salget af sin virksomhed.

Og det er da også en succesfuld forretning, som Peter Lindblad har fået stablet på benene. I øjeblikket har knap 15.000 kunder betroet en samlet formue på omkring 22 milliarder kroner til APC, der rådgiver og servicerer privatkunder om pensionsydelser.

Da APC i 2006 blev stiftet, var Peter Lindblad virksomhedens eneste ansatte. Nu er det tal steget til 200.

Selvom det lyder som en stor succeshistorie for Peter Lindblad, så har han gennem tidens løb også været udsat for kritik, blandt andet for at være for dyr.

En kritik som Peter Lindblad dog afviser over for Finans, hvor han siger, at APC kan levere produkter til en meget lavere pris end hos konkurrenterne.

Også Söderberg & Partners har tidligere været kritiseret. Kritikken gik på, at de indtog en dobbeltrolle i en investeringsfond ved navn Tryghed 75, hvor mæglere anbefalede at skyde penge i fonden under dække af at være uvildige kunder.

En handling, der gav en økonomisk gevinst til såvel ejere som mæglerne i Söderberg & Partners. Finanstilsynet endte med at gå ind i sagen og konstatere, at selskabet brød reglerne, hvilket medførte et påbud.

Senere erkendte selskabets danske direktør, Torben Spuur Jensen, at selskabet handlede i strid med reglerne, og at virksomhedens praksis nu var ændret og situationen bragt i orden.