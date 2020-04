Kan du forestille dig en besked fra din chef om, at du fuldstændig ud af det blå får 10.000 kroner ekstra med næste månedsløn? Det kan alle ansatte ved Dansk MiljøAnalyse.

Firmaets direktør, Kristoffer Kampmann, har nemlig givet alle medarbejderne en bonus midt i coronakrisen.

Det er uanset, om du er rengøringsassistent, timelønnet studiehjælper eller leder. Alle 27 ansatte har fået det samme beløb på 10.000 kroner.

»Alle på lønningslisten har fået denne honorering. Beløbet er ikke vigtigt, det er mere en erkendelse af, at de har gjort et godt stykke arbejde, og alle udfylder en rolle i den her situation,« fortæller Kristoffer Kampmann.

Som mange andre arbejdspladser har Dansk MiljøAnalyse nemlig oplevet, at der skulle omstruktureres i arbejdsgangen.

Efter coronakrisen for alvor tog til og lukkede Danmark ned, har vi alle skullet holde afstand til hinanden.

Og det samme gælder i Kristoffer Kampmanns virksomhed.

»Set i lyset af de her svære forhold vi arbejder under lige nu, har mine ansatte gjort det godt. De ansatte har skullet omstille sig og møde på skæve tidspunkter og arbejde hjemmefra. Hende der normalt møder klokken otte om morgenen, har skulle møde klokken otte om aftenen.«

Kristoffer Kampmann havde ellers ikke regnet med, at firmaet vil kunne opretholde samme arbejdsniveau under coronarestriktionerne.

»Men det kan vi, og det vil jeg gerne honorere. Det er der mange måder at gøre på, men det skulle gerne være noget, som alle kunne mærke,« siger Kristoffer Kampmann, der ikke har måttet fyre eller skære sine ansatte i tid under corona.

Det står de ansatte frit for, hvordan de vil forvalte deres bonus.

Kristoffer Kampmann har dog opfordret sine ansatte til at bruge pengene.

»Økonomer siger, at det er vigtigt, vi bruger penge i disse tider, så jeg håber, at mine ansatte vil bruge pengene i nogle af de virksomheder, som har det hårdt lige nu. Så alle får glæde af det.«

Og de ansatte har da også været begejstret for direktørens taknemmelighed.

»Nogle siger ikke så meget, men der er i hvert fald ikke nogle, der er sure. Men dem der har tilkendegivet noget, er blevet glade og har virket overrasket,« fortæller Kristoffer kampmann.

Nu håber direktøren blot, at de kan holde sig oven vande under resten af coronakrisen, så han fortsat kan tilbyde de ansatte arbejde.