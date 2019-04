Torsdag kom det frem, at energiselskabet Verdo har fyret direktør Kim Frimer efter en række kritisable sager.

Tilsyneladende har fyringen dog ikke været en helt dårlig forretning for den nu forhenværende direktør.

Ifølge Randers Amtsavis, forlader Kim Frimer nemlig stillingen med et gyldent håndtryk på flere millioner.

Knap otte millioner for at være helt specifik.

De otte millioner dækker over to års løn, som Kim Frimer får som følge af den øjeblikkelige fyring.

En fyring, som kommer efter flere ugers massiv modvind på grund af en række dårlige sager.

Finans har tidligere beskrevet, hvordan energiselskabet Verdo, uden myndighedernes tilladelse, brugte en kontroversiel metode til at hæve varmepriserne.

Dermed har de opkrævet deres kunder mere end nødvendigt - faktisk et trecifret millionbeløb mere end nødvendigt.

Selskabet er efterfølgende blevet dømt til at skulle betale cirka halvdelen tilbage.

Senere er det kommet frem, at varmeselskabet havde udloddet 549 millioner kroner til moderselskabet for blot at låne de samme penge tilbage igen - med det resultat, at kunderne skulle finansiere renteomkostninger for over 20 millioner kroner.

'Vi har ikke længere tillid til, at Kim Frimer er den rette til at sikre, at Verdo kommer på ret køl igen, og vi har gennem forløbet ikke følt, der er tilstrækkelig forståelse for, at Verdo er en forbrugerstyret virksomhed,' siger formand Torben Høeg Bonde i en pressemeddelelse, som virksomheden udsendte torsdag.

Kim Frimer har været direktør for Verdo siden 2009.