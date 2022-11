Lyt til artiklen

6,8 millioner kroner.

Så meget får den nu tidligere direktør i avlsselskabet DanBred Thomas Muurmann Henriksen i sin fratrædelsespakke, efter han blev fyret for flere tilfælde af seksuelt krænkende adfærd.

Det skriver erhvervsmediet Finans, som har fået fat i interne dokumenter.

Ifølge Finans løber fratrædelsespakken op på 6,8 millioner kroner, fordi den rummer bonus og to års løn.

Aftalen er underskrevet af DanBreds tidligere bestyrelsesformand, Christian Junker.

»Jeg har ingen bemærkninger til DanBred-sagen, herunder den kontrakt, du omtaler nu,« siger Christian Junker til Finans.

Det er ikke lykkedes Finans at få en kommentar fra Thomas Muurmann Henriksen.

Ifølge anonyme kilder, som Finans har talt med, så kunne DanBred have brugt den hårdeste sanktion, som er en bortvisning.

Det ville have gjort regningen mindre.

I juni 2021 klagede 18 mellemledere over grænseoverskridende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen.

En intern undersøgelse klargjorde, at flere kvinder havde været udsat for krænkende adfærd. Her valgte bestyrelsen i første omgang at fremsætte alvorlig kritik af Thomas Muurmann Henriksen, men han fik lov til at fortsætte som direktør.

Det fik tre kvinder til at klage til DanBreds hovedejer, Landbrug & Fødevarer, hvor daværende direktør for Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, erklærede sig enig i bestyrelsens beslutning.

Først efter sagen havnede i medierne, blev Thomas Muurmann Henriksen fyret og bestyrelsen i DanBred skiftet ud.

Landbrug & Fødevarer har undskyldt for forløbet.