Det tog kun to måneder, før han fortrød sit valg.

I april forlod e-handelsdirektøren Tommi Jylha-Vuorio sin direktørstilling i sportskæden XXL, der også er at finde på det danske marked, for en anden i den største online-butik i hjemlandet Finland.

Det skriver erhvervsmediet E24.

Men valget om at skifte sin tidligere arbejdsplads i den norske sportsvirksomhed ud med finske Verkkokauppa er den værste beslutning, han har taget.

»Jeg havde rejst frem og tilbage mellem Oslo og Helsinki i mange år, og min familien bor i Finland, så det var oplagt.«

»Men så indså jeg hurtigt, at rejsen ikke var et problem, og at XXL's arbejde var mere interessant. Jeg indså, at jeg havde lavet en fejl,« siger 48-årige Tommi Jylha-Vuorio.

Han havde fået et tilbud, som han ikke kunne sige nej til fra den finske netbutik. Det tog dog alligevel mindre end en måned at fortryde beslutningen om at forlade sin stilling som økonomidirektør i sportskæden XXL.

FAKTA om XXL XXL er Nordens største sportskæde Sportskæden har online salg i Danmark, men ingen fysiske butikker. Virksomheden har 53 varehuse i Sverige, Finland og Norge.

Virksomhedskulturen på den nye arbejdsplads var dog langt mere traditionel og bureaukratisk, end han havde været vant til.

Han fulgte derfor sin mavefornemmelse og tog endnu en stor karrierebeslutning. Han vendte tilbage til sportskæden XXL.

XXL har de seneste år mere end halveret ledelsesgruppen i virksomheden fra 18 personer til kun otte i 2018.

Virksomheden havde også et skuffende fjerde kvartal og lidt store tæsk på aktiemarkedet de seneste år, men det påvirker ikke den vindermentalitet, som Tommi Jylha-Vuorio netop havde savnet, da han kortvarigt forlod virksomheden.

Hans nye rolle handler nu om at drive sportskæden mod et større online marked og dermed nedruste antallet af de fysiske butikker