Efter to år som direktør for Folkemødet har Camilla Laudrup sagt sin stilling op.

Det skriver foreningen, der står bag det årlige folkemøde på Bornholm, på deres hjemmeside.

»Det har været både fantastisk og hæsblæsende at stå i spidsen for Folkemødet. Da Folkemødet endelig kom tilbage i fuld form i år, var det både en sejr for det brede demokratiengagement, og samtidig var det et personligt mål for mig at nå efter at have navigeret gennem en coronakrise, der udfordrede Folkemødets overlevelse,« udtaler Camilla Laudrup og fortsætter:

»Nu har jeg gjort mit eget regnskab op og besluttet, at det er tid til at give demokratistafetten videre.«

Camilla Laudrup tiltrådte som direktør 15. august 2020, umiddelbart efter aflysningen af Folkemødet samme år, og vil fratræde sin stilling som direktør 31. oktober 2022.

Ifølge Vibe Klarup, der er formand for Foreningen Folkemødet, vil der nu gå en proces i gang med at finde en ny direktør, der kan bære stafetten videre. Et job, der forventes at blive slået op senere på måneden.

Inden Camilla Laudrup blev direktør for foreningen, har hun blandt andet været redaktør hos DR og afdelingschef i Mellemfolkeligt Samvirke.

På foreningens hjemmesiden lyder det, at hendes faste base fremover igen vil være i København.