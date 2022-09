Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter seks år er det slut.

Anders Barsøe, der har været direktør i sushikæden Letz Sushi, stopper nemlig, efter virksomheden ikke har leveret profit.

Det skriver Børsen.

I et LinkedIn-opslag skriver Anders Barsøe, at kæden ellers står et spændende sted med tre nye åbninger på vej.

Men på trods af det melder han nu alligevel, at han efter gensidig aftale med bestyrelsen forlader posten som direktør.

I opslaget fremgår det, at årsagen til fratrædelsen skyldes, at restaurantkæden står et sted, hvor bestyrelsen vil have mindre fokus på udvikling og mere fokus på drift.

Restaurantkædens bestyrelsesformand, Lars Bo Jeppesen, forklarer, at selvom Anders Barsøe har leveret pæne resultater i sin tid som direktør, er det vurderingen, at det er tid til nye kræfter.

»Nu har vi vurderet, at der skal nye kræfter til for at løfte Letz Sushi til det næste niveau, hvor vi har øget fokus på økonomien i forretningen,« skriver han i en mail til Børsen.

Anders Barsøe fortæller i LinkedIn-opslaget, at han forsætter med at repræsentere Letz Sushi med en bestyrelsespost i brancheorganisationen Horesta frem mod overenskomstforhandlingerne. Derefter er fokus på bestyrelsesarbejdet i virksomheden New Loop.