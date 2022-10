(ARKIV) Adm. direktør for Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen. Her fotograferet i restauranten på Axeltorv i København, den 16. oktober 2020. Fra onsdag lukker spisesteder i dele af landet. Borgere opfordres til at tage restriktioner med sig på tværs af kommunegrænser. Nervøse kunder holder sig væk. Det skriver Ritzau, tirsdag den 8. december 2020.. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup