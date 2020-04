»Vi er i en rigtig lorte-situation.«

Kasper Kjær Iversen, ejer og direktør for Kjærs Tivoli, lægger ikke skjul på, at coronakrisen truer ham på levebrødet.

Firmaet har base i Toftlund i Sønderjylland, men i sommerhalvåret kører hans omrejsende tivoli rundt til byfester og kræmmermarkeder i Danmark.

Ringriderfesten i Sønderborg, Kløften Festival i Haderslev og Samsø Festival, for blot at nævne et par stykker. Hertil kommer et hav af store og mindre byfester og kræmmermarkeder.

Kasper Kjær Iversen frygter for fremtiden for sit omrejsende tivoli efter, at coronakrisen har aflyst alle byfester og kræmmermarkeder i år.

Hjemme i garagerne står lastbilerne med karruseller, rutchebaner og radiobiler pakket og klar. Bilerne er synet. Det samme er forlystelserne. Alt var klar til at rykke ud til byfester og kræmmermarkeder efter påske.

Men så kom corona-epidemien og ændrede alt.

»Vores sæson går fra april til september. Det er der, vi skal tjene alle vores penge. Nu er alt aflyst, og vi kommer tidligst til at tjene penge igen i foråret 2021.«

32-årige Kasper Kjær Iversen er femte generation i spidsen for Kjærs Tivoli. Han har fået tivoli-ånden ind med modermælken og rejst landet rundt til byfester og kræmmermarkeder sammen med sine forældre og bedsteforældre lige så længe, han kan huske.

Lastbilerne i Kjærs Tivoli er klar til at rykke ud, men de kommer ikke på landevejen i år. Foto: Kjærs Tivoli

Og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

Men coronakrisen får den sønderjyske direktør til at frygte for fremtiden.

»Jeg vil virkelig være ked af, hvis det skal slutte nu, men det ser godt nok sort ud lige nu.«

I højsæsonen beskæftiger han cirka 30 sæsonarbejdere, som nu må kigge sig om efter andet arbejde.

Derudover frygter han for fremtiden for familiefirmaet.

Problemet bliver ekstra stort af, at mange af de penge, hans virksomhed tjente sidste år, allerede er brugt på at gøre vogne og forlystelser klar til i år.

»Alt var klar til at rykke ud lige efter påske. Lastbiler og trailere var synet. Det skal gøres hvert år. Det er flere hundrede tusinde, der er smidt ud af vinduet,« fortæller tivoli-ejeren.

Han skønner, at han har brugt en lille million kroner i alt på at blive klar til årets sæson. Der er købt brændstof, nye reservedele til forlystelserne, og alt er blevet opdateret og renoveret.

Trailerne er synet og klar til en ny sæson. Foto: Kjærs Tivoli

Kjærs Tivoli er et af de i alt syv omrejsende tivolier, der er i Danmark.

Mens forlystelsesparker som Tivoli, Bakken og de forskellige sommerlande stadig har håb om, at de får lov at åbne i løbet af foråret, ser det anderledes sort ud for de omrejsende tivolier. Alle de arrangementer, de skulle have været ude til, er nemlig allerede aflyst.

»Der er ingen hjælp at hente for os nogen steder. Så vidt jeg kan se, får vi ikke gavn af de hjælpepakker, der er vedtaget, siger tivoli-ejeren.

Derfor mener Kasper Kjær Iversen, at de omrejsende tivolier og cirkusserne bør få en ekstra økonomisk håndsrækning. Han mener, at hans branche er lidt glemt i den megen snak om hjælp til erhvervslivet.

Han har selvfølgelig overvejet at få hjælp af banken, men han frygter, at den hjælp giver ham en stakket frist.

»Det er nok lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen,« siger han.

Og selv om Kasper Kjær Iversen klart erkender, at hans første prioritet lige nu er at redde familiefirmaet, så er han også dybt bekymret for sine kolleger i branchen.

Og ikke mindst for de mange foreninger og lokalsamfund, som har en vigtig indtægt ved øl- og pølsesalg til byfesterne og markederne.

»Vi er en kæmpe del af det lokale kulturliv. Der er rigtig mange foreninger, der tjener vigtige penge til idræts- og foreningslivet til de fester og markeder, vi tager ud til,« forklarer han og fortsætter med et dystert retorisk spørgsmål:

»Hvor mange af dem er der tilbage næste år? Og har de overhovedet råd til at holde byfest efter det her? Og hvor meget bliver der så til os at køre ud til«