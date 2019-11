Torben Schwabe, direktør for Lyngby Storcenter, fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Fratrædelsen skyldes uenighed om storcenterets fremtidige strategi og arbejdsfordeling.

Det oplyses ifølge lokalavisen Det Grønne Område i en pressemeddelelse.

Indtil de to bestyrelser Centerforeningen og Lyngby Storcenter Konto har fundet en afløser, vil respektive formandsskaber varetage direktørens arbejdsopgaver.

Til lokalavisen oplyser Torben Schwabe, at fratrædelsen sker ganske udramatisk.

»Jeg føler mig rigtig godt behandlet. Det er fuldt forståeligt, at der er et ønske om nye kræfter her ved indgangen til et nyt årti,« siger han.

Torben Schwabe har været direktør i Lyngby Storcenter i 18 år.

Lyngby Storcenter, hvor besøgende kan shoppe i 114 butikker, blev indviet i 1973.