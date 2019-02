Selvom Espen Højlund er øverste chef for kommunikationsbureauet Advice, vidste han intet om formålet med den aftale, hans virksomhed indgik med Falck om at sværte ambulancetjenesten Bios til.

Det fastholder han over for B.T., selvom det af mails mellem Advice og Falck fremgår, at begge parter helt fra start var optaget af, at det kontroversielle samarbejde skulle ske under stort hemmelighedskræmmeri.

‘[Kommunikationsbureau X] (Advice, red.) forpligter sig til at arbejde med sagen i dyb fortrolighed,’ lød det allerede i de første mailudvekslinger ifølge en rapport fra Konkurrencestyrelsen.

‘Ingen udenfor [kommunikationsbureau X] får kendskab til kunderelationen, med mindre det udtrykkeligt aftales og bekræftes skriftligt (pr. mail) af begge parter,’ står der videre.

Espen Højlund er direktør i kommunikationsbureauet Advice. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup Vis mere Espen Højlund er direktør i kommunikationsbureauet Advice. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup

Men uanset at Advice indgik en aftale, som bureauet øjensynligt var klar over var på kant med de etiske rammer, som selskabet officielt tilslutter sig, så vidste Advices øverste ansvarlige altså intet om, at dagsordenen for aftalen var, at Bios’ aftale med Region Syddanmark skulle annulleres, siger Espen Højlund.

Det var i stedet en forhenværende direktør og en anden tidligere medarbejder, der havde ansvaret for sagen, forklarede han onsdag til DR.

B.T. har bedt ham om at uddybe sin forklaring:

Du fortæller, at du ikke kendte til aftalens indhold og pointe, da den blev indgået med Falck - men det var en aftale, der til at begynde med var gældende for et halvt år - kan du forstå, hvis folk undrer sig over, at du ikke er blevet orienteret om en så stor aftale?

Espen Højlund er direktør i kommunikationsbureauet Advice. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup Vis mere Espen Højlund er direktør i kommunikationsbureauet Advice. Arkivfoto Foto: Søren Bidstrup

»Det var en tidligere direktør, der indgik aftalen. Som direktør har han haft ret til at underskrive den kundeaftale uden, at jeg blev inddraget,« siger Espen Højlund.

Men som direktør interesserer du dig vel for en ordre fra Falck på i første omgang et halvt års arbejde, som jeg formoder må have en vis værdi?



»Vi har over 100 medarbejdere og over 1.000 projektnumre om året. Den her aftale var bare en brøkdel af de aftaler, vi har,« siger Espen Højlund og fortsætter:

»Vi har kun haft tre medarbejdere på opgaven, og der var aldrig flere end to personer i gang med opgaven ad gangen,« lyder det.

Falck har ifølge konkurrencestyrelsen ageret ulovligt for at udkonkurrere ambulancetjenesten Bios. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Falck har ifølge konkurrencestyrelsen ageret ulovligt for at udkonkurrere ambulancetjenesten Bios. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

Af det konfiskerede materiale, som Konkurrencestyrelsen har inddraget i sin rapport, fremgår det, at Advice i de allerførste mail orienterer Falck om, at der er visse etiske principper, bureauet bør arbejde efter.

‘Vi er medlem af DI (Dansk Industri, red.) og arbejder efter DI’s etiske regler: 'Principper for god lobbyisme'.

Men de principper er næppe overholdt, vurderer Henriette Søltoft, der er branchedirektør i rådgivervirksomhedernes branchefællesskab, DI Rådgiverne.

»Ud fra det, jeg kan se, er der begået en klokkeklar overtrædelse af vores principper,« siger hun og fortsætter:

Falck har ifølge konkurrencestyrelsen ageret ulovligt for at udkonkurrere ambulancetjenesten Bios. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Falck har ifølge konkurrencestyrelsen ageret ulovligt for at udkonkurrere ambulancetjenesten Bios. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er bestemt noget, der ikke er godt for vores branche. Og det er ærgerligt, når branchen generelt er optaget af at leve op til normerne. Det er en meget kedelig sag.«

Espen Højlund og Advice skal nu stå skoleret overfor Henriette Søltoft senest 12. marts.

»Det er klart, at når vi beder dem om at komme ind og fortælle, hvad der er sket, så er det fordi, vi tager det alvorligt.«

»Vi forventer selvfølgelig af vores medlemmer, at de overholder principperne,« siger Henriette Søltoft.