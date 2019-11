Den danske ingeniørvirksomhed FLSmidth skifter ud på posten som finansdirektør.

Selskabet fortæller i en fondsbørsmeddelelse, at Lars Vestergaard forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning.

En erstatning er allerede blevet fundet, oplyser FLSmidth.

'Bestyrelsen har besluttet, at der er behov for et andet kompetencesæt til at styrke vores organisation og eksekvere planmæssigt i forhold til vores langsigtede finansielle målsætninger,' lyder det blandt andet i meddelelsen.

Selvom FLSmidth har fundet frem til afløseren, så ønsker man endnu ikke at oplyse navn.

Det kommer i en senere meddelelse, lyder forklaringen.

Den nye finansdirektør, CFO, tiltræder 1. juli 2020 - eller før, lyder det.

Tidligere på året stod det klart, at den danske virksomhed måtte nedjustere forventningerne til, hvor mange penge, man tjener i år.

Det skete, da satsninger i en række mineselskaber ikke er gået, som man håbede.

Selskabet forventer nu en overskudsgrad - hvor stor en del af omsætningen der bliver til overskud - på 8 procent i 2019. Tidligere var der ventet 9-10 procent.

FLSmidth har selskabet 11.400 ansatte i verden.

Det er på tværs af over 60 lande. Hovedkontoret er i Valby i København.