Efter ni år forlader Anders Lassen jobbet i spidsen for Koda.

I stedet tager vicedirektør Gorm Arildsen over som vicedirektør for sangskriverne og komponisternes rettighedsorganisation.

Anders Lassen og Koda er i fællesskab blevet enige om at afslutte samarbejdet, lyder det ifølge Koda i en pressemeddelelse.



Bestyrelsesformand Niels Rønsholdt fortæller, at Anders Lassen har ført an i en meget vigtig transformation af Koda.

'Fra bestyrelsens side vil jeg gerne sige Anders en stor tak for hans indsats for Koda og de flotte resultater, der er opnået. Nu er tiden inde til et skifte, og vi har valgt at give faklen videre til Gorm Arildsen, der i sit ledelsesmæssige parløb med Anders har vist en stor evne til både at få visionære ideer, følge dem til dørs og i øvrigt få hele huset med i det fælles projekt.'

Bestyrelsesformanden fremhæver de egenskaber som altafgørende for at have en sikker og smidig organisation.



Kodas bestyrelse har i samråd med Anders Lassen besluttet sig for en hurtig overdragelse.

Både fordi der ikke er behov for en omfattende overlevering, men ifølge bestyrelsesformanden også fordi 'organisationen er bedst tjent med et klart og tydeligt skifte'.



Gorm Arildsen, der har været i Koda siden 2012, beskriver jobskiftet således:



'Jeg er selvfølgelig både glad og taknemmelig over at have fået vist denne tillid fra bestyrelsen og føler mig efter syv år som vicedirektør godt rustet til opgaven.'

Koda skal nu fokusere på at konsolidere den udvikling og de initiativer, der allerede er søsat.

Gorm Arildsen fremhæver også, at Koda skal blive ved med at udvikle sig, fordi de udfordringer, der venter i en digital brydningstid, kræver begge dele.



Koda en forkortelse for Komponistrettigheder i Danmark.