Armbevægelserne har vist sig alt for store hos Danmarks måske mest kendte mikrobryggeri.

Mikkeller, der har aktiviteter i 48 lande, har haft store ambitioner om et globalt gennembrud, men må nu rulle ekspansionsstrategien tilbage.

Det får samtidig ledelsesmæssige konsekvenser.

Kenneth Madsen, der siden november 2020 har stået i spidsen for Mikkeller, stopper som direktør, fremgår det af en pressemeddelelse.

Mikkeller oplyser, at bryggeriet – ligesom resten af specialøl-industrien – har mærket konsekvenserne af stigende råvarepriser, øgede fragt- og produktionsomkostninger og en coronapandemi, der globalt har sat sit aftryk på specialøl-lmarkedet.

»Vi har haft grundige samtaler om, hvad det rigtige er at gøre i lyset af situationen på craft beer markedet. Vi er blevet enige om, at den globale ekspansion, Kenneth blev hentet ind til, ikke pt. er realistisk at gennemføre,« siger juridisk direktør og forkvinde for bestyrelsen i Mikkeller, Ditte Lassen- Kahlke, i pressemeddelelsen.

»Derfor er begge parter enige om at stoppe samarbejdet nu, og vi vil sige Kenneth stor tak for sin store indsats for Mikkeller,« fortsætter hun.

I stedet for én administrerende direktør vil den daglige ledelse af Mikkeller fremover blive varetaget af et lederteam bestående af Martin Connie Pinborg (økonomidirektør og direktør), Mikkel Bjergsø (stifter og kreativ direktør) samt Ditte Lassen-Kahlke (juridisk direktør og forkvinde).

Mens markedssituationen betyder, at Mikkeller for en periode har ændret prioriteter, er de forretningsmæssige ambitioner dog uændrede.

Den nye ledelse i Mikkeller er ved at udvikle en ny strategi, der som det første kommer til at fokusere på at forbedre indtjeningen og styrke arbejdet med brand og innovation.

Ifølge pressemeddelelsen kommer fokus i forretningen til at være mindre ekspansiv i den kommende periode, men ikke mindre ambitiøs hvad angår kvaliteten af øllene og oplevelsen på barer og restauranter.