En finne for en svensker.

SAS har skiftet ud i den øverste ledelse, hvor man har fundet sig en ny finansdirektør.

Onsdag har det store skandinaviske flyselskab annonceret, at Erno Hildén bliver ny mand i jobbet, efter at det tidligere er kommet frem, at Magnus Örnberg stopper.

»Han vil spille en nøglerolle i den nuværende transformationsplan, 'SAS Forward', hvor vi vil sikre, at SAS på en langsigtet front bliver finansielt stabil og konkurrencedygtig,« siger topdirektøren Anko van der Werff i en pressemeddelelse om nyudnævnelsen.

SAS har tidligere meldt ud, at Magnus Örnberg, der kun nåede at sidde at jobbet i cirka halvandet år, selv har valgt at stoppe i det, han i samme forbindelse kaldte »det meste spændende job, jeg nogensinde har haft«.

Mediet MobilityWatch skriver, at han reelt blev fyret.

SAS har på grund af coronapandemien haft nogle hårde økonomiske år, hvor fly over hele verden ikke har kunnet komme i luften.

Erno Hildén selv siger, at han ser frem til at bidrage med at gøre »SAS globalt førende inden for bæredygtig luftfart«.

Han tiltræder lige om lidt, i april.

SAS meddeler videre, at Magnus Örnberg først forlader flyselskabet »i løbet af foråret«, så han kan være med til at sikre en glidende overgang til sin efterfølger.