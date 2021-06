Hvad siger du til at få adgang til spa, skønhedssalon, legeplads og sågar en beachvolley-bane på dit job?

Det er måske de færreste, der kommer til at opleve det. Men for de ansatte hos helseforretningen Beautycos er det om ikke andet virkeligheden, når virksomheden får færdigbygget den nye arbejdsplads, som ligger tæt på kongrescentret i Odense.

Det skriver Fyens.dk.

Virksomheden, der sælger skønheds- og helseprodukter både fysisk og online, ejes af direktør Henrik Asmussen.

Før konstruktionen af bygningen gik i gang, spurgte han sine ansatte, hvad de ønskede i det nye hus.

De svarede bl.a. at de ønskede pool, spa, skønhedssalon, yoga, bordtennis, basket-, badminton- og beachvolleybaner - samt børnepasningsrum, legeplads og vaskeri.

I stedet for at vælge, sagde direktøren ja til det hele.

»Hos os har vi altid gået meget op i at træne og holde os sunde sammen. Men der er ofte børn eller andre af dagens gøremål, der trækker den anden vej, så jeg har prøvet at indoperere meget af det, der tager fritiden. Det skal være et oplevelseshus, men også et sted, hvor Beautycos' ansatte får velvære og mere tid til det private,« forklarer Henrik Asmussen til Fyens.dk.



Det vil nok tage et par år, inden alle faciliteterne er færdige, anslår direktøren.