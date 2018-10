Direktøren og stifteren af det danske juicefirma Juicorganic, Hans Osterman Petersen, er blevet bortvist med øjeblikkelig virkning. Det skriver finans.dk.

»Det er med beklagelse, at jeg som bestyrelsesformand for Juicorganic ApS hermed må meddele jer, at vi i weekenden med øjeblikkelig virkning bortviste Hans O. Petersen, idet vi var blevet bekendte med, at Hans O. Petersen i væsentlig grad havde misligholdt sine forpligtelser overfor Juicorganic ApS,« står der i en mail, som finans.dk er kommet i besiddelse af.

Juicorganic sælger økologisk juice, og firmaets produkter kan findes i en lang række danske supermarkeder og i udlandet.

Men firmaet er lige nu i opbrud.

Tirsdag kom det frem, at en ny direktion, ledelse og ejerkreds var tiltrådt i Juicorganic. Uenighed om strategien betød samtidig, at rigmanden Ivan Bjerg-Larsen måtte forlade både bestyrelse og ejerkreds.

Og nu har den store udrensning altså også ramt Hans O. Petersen, der fortsat ejer 30 procent af firmaet.

»Jeg kan dog ikke uddybe, hvad baggrunden for bortvisningen er. Men min holdning er, at vi på sober vis skal fortsætte samarbejdet med Hans (Osterman Petersen, red.), som fortsat er medejer,« siger Juicorganics nye bestyrelsesformand, advokat Jacob Roesen, til Finans.dk.

En anden ledende medarbejder er også blevet bortvist.

I det seneste regnskab tabte Juicorganic 1,6 mio. kr.