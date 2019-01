Efter svindel med fiktive handler og fakturaer blev den ene af de to ejere af virksomheden BMG i weekenden bortvist. Han tager nu bladet fra munden.

Svindlen, som direktør Jens Møller stod bag, førte til så store tab for kornhandelsvirksomheden, at den samtdig måtte indgive sin konkursbehandling.

Ifølge kuratorerne i boet løber svindlen op i mindst 70 millioner kroner. Derudover vil over 100 landmænd lide tab som følge af konkursen, skriver Randers Amtsavis.

Mange har siden spurgt sig selv hvorfor, Jens Møller mon svindlede. Var det for hans egen skyld? Eller var han i virkeligheden ude på at redde virksomheden?

Det løfter han nu selv en del af svaret for i en skriftlig kommentar, som han sender via sin advokat, Peter Nisgaard Brink.

'Jeg er forfærdelig ked af de konsekvenser, som mine handlinger har medført. BMG A/S var grundet markedets udvikling endt i en svær situation. Mine intentioner har alene været, at virksomheden skulle overleve, så arbejdspladserne og min kompagnons og mit livsværk kunne bestå,' skriver han og fortsætter:

'Det har aldrig været min intention, at nogle skulle påføres tab herved. På nuværende tidspunkt har jeg ikke mulighed for nærmere at vurdere, hvorvidt de tal, der er oplyst i medierne, stemmer overens med de faktuelle tab, som mine handlinger måtte have påført SparNord og andre kreditorer.'

Jens Møller fortæller, at han nu vil gøre, hvad han kan, for at bringe klarhed over tabene.

'Jeg er forfærdelig skamfuld over at have svigtet alles tillid, og de tab, det vil medføre,' slutter han.

Kuratorerne forsøger nu at sælge virksomheden videre, og der er allerede flere interesserede købere.

Tirsdag oplyste Spar Nord til fondsbørsen, at man nedjusterer forventningerne til årets resultat efter skat fra en milliard kroner til 920 millioner kroner - som følge af konkursen i virksomheden. Det sendte aktien ned med cirka to procentpoint.

2017 havde virksomheder et årsresultat på 2,2 millioner kroner, mens egenkapitalen blev opgjort til 14,6 millioner kroner.