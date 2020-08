Mens salget af fysiske bøger har været ramt af coronaudbruddet, så er Gyldendals digitale salg omvendt steget.

Forlaget Gyldendal har i årets første seks måneder oplevet en markant stigning i sit digitale salg.

Det har været med til at løfte den samlede omsætning med tre procent til 386 millioner kroner. Det viser Gyldendals halvårsregnskab.

Regnskabet dækker over en periode, hvor mange boghandlere har holdt lukket som følge af udbruddet af coronavirus.

Mens den midlertidige lukning har bidraget til et mindre salg af trykte bøger, så er der i perioden blevet solgt mere online.

- Det har på mange måder været et mærkeligt halvår, siger Morten Hesseldahl, administrerende direktør i Gyldendal, i en skriftlig kommentar.

- Men covid-19-situationen har skubbet yderligere til den igangværende digitalisering med stigende forbrug af streaming og stigende køb på nettet.

Ifølge direktøren har forlaget i første halvår på trods af usikkerheden omkring coronasituationen valgt at sætte flere digitale skibe i søen.

Det drejer sig blandt andet om store investeringer i tjenester som Studybox, Chapter og Gyldendal Stereo.

- Jeg er glad og stolt over, at vores ledere og medarbejdere har kunnet gennemføre alt dette under de vanskelige vilkår, og at vi samtidig fortsætter med at forbedre den underliggende indtjening, siger Morten Hesseldahl.

I årets første seks måneder har Gyldendal haft et driftsunderskud på 17 millioner kroner. Det er en halvering i forhold til samme periode året før.

Korrigeret for effekterne af coronaudbruddet ville Gyldendal ifølge sine egne beregninger have fået et driftsoverskud på tre millioner kroner.

For helåret venter forlaget at kunne få et driftsresultat tæt på nul. Det er med en usikkerhedsmargin på ti millioner kroner.

Gyldendal forklarer, at en central forudsætning for forventningen er, at der i løbet af årets sidste seks måneder ikke indføres omfattende nedlukninger af det danske samfund, herunder af detailhandlen.

