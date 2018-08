Irans opbakning til atomaftalen risikerer at falde drastisk, siger underdirektør i Dansk Industri.

København. Europas banker vil ikke sende penge til og fra Iran, og det påvirker de danske og andre europæiske virksomheder, der overvejer at trække sig ud af landet.

Sådan lyder det fra Peter Thagesen, der er underdirektør i erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- Det har hele tiden været vanskeligt for danske virksomheder at modtage betaling for deres varer. Men nu er det gået fra slemt til værre, fordi nu er det blevet umuligt.

- Det her med at der ikke er en betalingskanal til Iran, det er simpelthen en showstopper, som er utrolig effektiv og får det hele til mere eller mindre at gå fuldstændigt i stå, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at flere store danske virksomheder ifølge Politiken lukker ned for forretninger i Iran, mens andre overvejer at følge efter.

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, trak USA ud af atomaftalen med Iran indførte han også sanktioner. De skulle ikke blot ramme Iran direkte, de skulle også presse og true europæiske selskaber til at trække sig ud.

Og det virker, konstaterer Danfoss i en mail til Politiken.

- Vi følger udviklingen nøje, men som situationen er nu, ser vi ikke nogen mulighed for at fortsætte vores forretning i Iran, står der.

Også Grundfos overvejer sine forretninger i landet, mens Maersk Line fra november ikke længere vil acceptere last til og fra Iran ifølge avisen.

USA har strammet sanktionerne over for Iran mærkbart. I kølvandet på det vil banker ikke formidle transaktionerne, forklarer Thagesen.

- Det betyder simpelthen på almindeligt dansk, at man kan ikke få penge for sine varer i øjeblikket, hvis man handler med Iran, siger han.

Aftalen blev indgået mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig samt Tyskland - i 2015. Den skal forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

EU vil gerne bevare de europæiske virksomheder i landet for at holde liv i aftalen.

Ifølge Thagesen var årsagen til, at iranerne i sin tid ville indgå aftalen, at de havde en forventning om, at de kunne handle mere frit med de vestlige lande.

- Det løfte, som de har givet til befolkningen, får de meget svært ved at levere på, og derfor tror jeg også, at det er meget sandsynligt, at opbakningen til aftalen risikerer at falde meget drastisk på relativt kort tid, siger han.

