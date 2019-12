DGI's direktør, Søren Brixen, stopper med øjeblikkelig virkning efter 12 år på posten.

Det skyldes, at hovedbestyrelsen i idrætsorganisationen med over 1,6 millioner medlemmer ønsker en ny profil på topposten.

»Søren Brixen har gennem 12 år bidraget stærkt til udviklingen af DGI til en markant og professionel organisation. Det siger vi stor tak for. Fremadrettet ønsker DGI’s hovedbestyrelse en anden profil på den administrative toppost, og hovedbestyrelsen og Søren Brixen har derfor aftalt at stoppe samarbejdet,« siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, i en pressemeddelelse.

Søren Brixen fratræder sin stilling efter gensidig aftale.

»Det har været et spændende og krævende arbejde at sikre, at de politiske beslutninger er blevet til indsatser og efterfølgende resultater. Jeg glæder mig til at få endnu mere tid til selv at deltage i den praktiske idræt i foreningslivet og tage fat på nye og spændende arbejdsopgaver,« siger Søren Brixen.

Fratrædelsen sker i en periode, hvor DGI er i gang med en større ændring af organisationen. DGI's hovedbestyrelse ønsker blandt andet at styrke samarbejdet mellem de 14 landsdelsforeninger.

DGI’s hovedbestyrelse har konstitueret viceadministrerende direktør Troels Rasmussen i direktørstillingen, som vil blive opslået i begyndelsen af det nye år.

Idrætsorganisationen tæller 6.400 idrætsforeninger med over 1,6 mio. medlemmer.