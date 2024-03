Fragt inden for bilbranchen var fortsat høj, mens den faldt i byggesektoren i 2023, skriver DFDS i regnskab.

Efter en fordobling af overskuddet i 2022, må rederivirksomheden DFDS se sit overskud svinde ind igen.

Sidste år tjente selskabet 1,5 milliarder kroner, hvilket var en halv milliard mindre end i 2022.

I årets sidste tre måneder blev overskuddet i DFDS mere end halveret til 178 millioner kroner.

Ifølge selskabets topchef, Torben Carlsen, er det særligt høje renter, der presser DFDS på indtjeningen.

- Det er især vores finansomkostninger, der gør, at resultatet er faldet. Det er de høje renter, der har næsten tredoblet vores renteomkostninger, siger han til finansmediet MarketWire.

Desuden har økonomisk afmatning ført til et fald i fragtmængderne i fjerde kvartal, skriver DFDS i regnskabet.

Den lavere økonomiske aktivitet tilskrives, at høje renter og høj inflation har hævet leveomkostningerne for forbrugere og påvirket virksomheders indtjening negativt.

Fragtmængderne inden for bilsektoren forblev høj i slutningen af 2023, skriver DFDS. Det skyldes, at der fortsat er et efterslæb.

Omvendt faldt fragten inden for byggesektoren yderligere i fjerde kvartal.

DFDS tjener penge på færgedrift og fragt af gods.

Forventningen til 2024 er, at selskabet fortsat vil være udfordret af fragtmængden.

DFDS håber dog, at udfordringerne svinder ind mod slutningen af året, hvor inflationen ventes at aftage yderligere samtidig med at renterne kan falde.

Det skriver MarketWire.

Selskabet forventer, at omsætningen vokser mellem fem og otte procent i 2024. Det understreger dog, at forventningerne er hæftet med usikkerhed blandt andet grundet geopolitiske begivenheder.

Det fremhæves blandt andet, at fragtmængderne i Middelhavet forventes at genvinde noget momentum efter forstyrrelser i 2023 fra et jordskælv og en forlænget valgperiode.

Et af de kraftigste jordskælv i et århundrede ramte i februar 2023 Syrien og Tyrkiet. Mere end 55.000 mennesker mistede livet og knap 130.000 blev såret.

/ritzau/