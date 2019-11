Uroen omkring brexit påvirker rederiet DFDS, da der er færre passagerer at sejle med over Den Engelske Kanal.

Det danske rederi DFDS holder skindet på næsen, selv om usikkerheden om Storbritanniens vej ud af EU har betydet, at der er færre passagerer at sejle med.

DFDS' overskud endte i tredje kvartal på 631 millioner kroner. Det er en lille stigning i forhold til samme periode sidste år. Det viser DFDS' regnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Den Engelske Kanal er et vigtigt marked for DFDS. Brexit-uroen har betydet, at antallet af passagerer er dykket med ti procent det seneste år i det farvand.

Det er især passagerer fra Storbritannien og Østeuropa, der har holdt igen med at købe billetter til færgerne over Den Engelske Kanal.

- Opbremsningen i handlen mellem UK og det kontinentale Europa fortsatte i tredje kvartal, hvilket sænkede fragtmængderne i Nordsøen og antallet af passagerer på kanalen, skriver DFDS i sit regnskab.

Mens DFDS' overskud på at sejle med færger er faldet i Storbritannien, har rederiet til gengæld tjent flere penge på rederiets ruter i Baltikum og Middelhavet.

Samtidig har DFDS tjent flere penge på at stå for virksomheders logistik internt i Storbritannien og Irland.

Her har uroen om brexit ikke påvirket i samme grad som for færgerne over Den Engelske Kanal.

/ritzau/