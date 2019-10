Dansk rederi er med i kredsen af fire rederier, der får nye brexit-kontrakter af britisk regering.

Det danske rederi DFDS er igen med i kredsen af rederier, der får en bid af kontrakter med den britiske regering som led i dens forberedelse på at forlade EU.

Det oplyser det britiske transportministerium på sin hjemmeside, hvilket DFDS bekræfter over for Ritzau.

Også det svenske rederi Stena Line, der ligeledes opererer i danske farvande, er med i kredsen.

De kontrakter, som er blevet underskrevet med de britiske myndigheder, har en samlet værdi på lidt over 740 millioner kroner. DFDS ønsker til Ritzau ikke at oplyse, præcis hvor stor en værdi deres del af kontrakterne har.

Kontrakterne løber i første omgang for seks måneder og er en del af de britiske myndigheders forberedelse til, når landet forlader EU - muligvis uden en aftale.

Den britiske minister for transport, Grant Shapps, forklarer, at kontrakterne skal sikre, at de nødvendige varer kan komme til landet.

- Vores beslutsomme handling betyder, at godsoperatører er klar til at transportere vital medicin ind i landet fra det øjeblik, vi er ude, siger han.

DFDS har tidligere fået tildelt kontrakter, da briterne troede, at de ville forlade EU i marts. Dengang blev brexit ikke til noget, og derfor fik DFDS ikke fuld værdi for kontrakterne.

Det fremgår ikke, om det er aftalt, hvad der sker med kontrakterne, hvis briterne ikke forlader EU 31. oktober, men igen udskyder brexit.

/ritzau/